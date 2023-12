Milan-Sassuolo | Pioli | “Mi chiedo da dove arrivino le critiche | su Leao…”

Al Meazza i rossoneri in emergenza piegano di misura i neroverdi. Milan O - Un Milan , in formazione rimaneggiata e piuttosto opaco, si prende i tre ... (ilgiornaleditalia)

AGI - Reduce dal mezzo passo falso in casa della Salernitana, il Milan torna subito a vincere tra le mura amiche battendo il Sassuolo e salutando il ... (agi)

I rossoneri si impongono con la rete dello statunitense e consolidano il terzo posto Il Milan sconfigge 1-0 il Sassuolo oggi 30 dicembre in un match ... (sbircialanotizia)

Mauro Suma reagisce alla gara tra Milan e Sassuolo, partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e terminata 1-0. Il commentatore ... (sportface)

Commenta per primo Alla fine dell'intervista post partita dia Sky , il terzino rossonero Alessandro Florenzi ha lanciato una frecciata a chi ha compilato i calendari del campionato 2023 - 24: ' Auguro un grandissimo capodanno a chi ha fatto i ...Commenta per primo Il difensore delAlessandro Florenzi ha parlato a Dazn dopo la gara contro il: 'Oggi c'è una grande vittoria davanti ai tifosi. A fine partita c'è un urlo perché tutti volevamo questa vittoria e ...Il Milan torna alla vittoria dopo il pareggio esterno con la Salernitana: contro il Sassuolo arriva il quarto successo consecutivo a San Siro grazie al gol di Pulisic nel secondo tempo. L'allenatore ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli analizza abbastanza lucidamente la vittoria ottenuta contro i neroverdi ma non solo. Sky Sport ha intervistato uno Stefano Pioli che si giocava tanto stasera contr ...