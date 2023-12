Milan-Sassuolo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la diciottesima giornata di. Emergenza infortuni, soprattutto in difesa, per i rossoneri, chiamati a riscattarsi dopo il pari di Salerno e determinati a chiudere al meglio l’anno solare. Sulla carta si prospetta un impegno alla portata dato che ilè una delle squadre meno in forma dell’intero campionato. Il 2-5 dello scorso campionato insegna però che Berardi e compagni non vanno assolutamente sottovalutati. La sfida è in programma, sabato 30 dicembre, alle ore 18:00 a San Siro.su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e insu Dazn, NOW e Sky Go. SportFace.