Milan-Sassuolo LIVE 0-0 | termina la prima frazione di gioco

(Di sabato 30 dicembre 2023) A San Siro, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita 3? Si fa vedere il: cross in mezzo di Pedersen, pallone che finisce nelle mani di Mike Maignan. 7? Gol annullato al: aveva messo dentro Giroud, ma sull’azione c’era il fuoridel francese 10? Occasione per il: tiro dalla distanza di Reijnders, chedi poco fuori 26? Leao al tiro da posizione defilata, palla ...

Il tre volte pallone d'oro presente in tribuna al Meazza VERSO MILAN-SASSUOLO Pioli non può commettere altri passi falsi: c'è da difendere la panchina e il posto Champions in classifica E' un fine d'anno ad alta tensione quello… Leggi ...Il Sassuolo ha perso 28 punti da situazione di vantaggio in Serie A nel 2023, da inizio anno solare almeno due più di qualsiasi altra squadra nel massimo torneo; 14 dei quali in questo torneo (record ...