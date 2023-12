Milan-Sassuolo LIVE 0-0 | aumenta la pressione rossonera

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023) A San Siro, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Iniziata la partita 3? Si fa vedere il: cross in mezzo di Pedersen, pallone che finisce nelle mani di Mike Maignan. 7? Gol annullato al: aveva messo dentro Giroud, ma sull’azione c’era il fuorigioco del francese 10? Occasione per il: tiro dalla distanza di Reijnders, che termina di poco fuori 26? Leao al tiro da posizione defilata, palla deviata dalla difesa e poi in ...