Milan-Sassuolo le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 30 dicembre 2023) . Pioli obbligato a vincere per la zona Champions e per salvare la panchina. Tutto pronto per, gara delle 18 che fa da antipasto al big match di giornata, ossia Juventus-Roma. La squadra di casa deve necessariamente vincere per cercare di ottenere dei punti fondamentali per la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.