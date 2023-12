Milan-Sassuolo 1-0 | il tabellino

Commenta per primo1 - 0 (primo tempo 0 - 0 ) Marcatori: 13' st Pulisic (Mil) Assist : 13' st Bennacer (Mil)(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Kjaer (dal 36' st Simic), Theo Hernandez, Florenzi; ...Ilha battuto il1 - 0 in un match della 18/a giornata del campionato di Serie A. Per i rossoneri in gol Pulisic (59'). Nell'altro match delle 18 la Salernitana ha battuto il Verona 1 - 0 ...(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il Milan ha battuto il Sassuolo 1-0 in un match della 18/a giornata del campionato di Serie A. Per i rossoneri in gol ...Il Milan vince 1-0 grazie al sesto sigillo di Pulisic e sfata il tabù Sassuolo. A San Siro, davanti a Marco Van Basten (che al Meazza mancava da tempo), Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo ...