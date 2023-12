Milan | ospite d’onore per il match contro il Sassuolo | a San Siro presente Van Basten

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) In un momento sicuramente delicato e complicato per il, a San Sir, è arirvato un amico storico del Diavolo, un personaggio grazie al quale i rossoneri hanno scritto anche pagine indelebili di storia. Nel preil, infatti, è apparso Marco Van. L’olandese ha voluto seguire la partita in queste vacanze natalizie e ha condiviso il pre partita con uno dei suoi migliori amici italiani, ossia Franco Baresi. Van, 125 gol in 201 presenze in rossonero, è al Meazza per la sfida che vede ilnella necessità di fare punti in casa dopo il pareggio in extremis acciuffato il turno precedente in casa della Salernitana. Un ritorno gradito da tutto il popolo rossonero che mai potrà dimenticare i vasti dell’olandese con la maglia del ...