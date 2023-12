Milan | Musah | Okafor e Sportiello | il punto sui rientri

" Sassuolo, le formazioni: Pioli in emergenza, Dionisi ritrova Berardi L'infortunio di Tomori ... Se a questo aggiungiamo l'indisponibilità di Kalulu, Thiaw,, Pobega, Okafor e Jovic (botta ...Sono indisponibili anche Caldara, Thiaw, Okafor, Pobega e: solo quest'ultimo potrebbe ... Come vedere- Sassuolo in diretta tv e in streaming- Sassuolo è in programma sabato alle 18:...Sarebbero due i rossoneri a rischio squalifica in Milan-Sassuolo. Ma visto la mancata convocazione di Musah, rimane solamente Reijnders nella lista dei diffidati. L’olandese dovrà prestare molta ...Ennesime brutte notizie per Stefano Pioli, che dovrà rinunciare ad un altro calciatore chiave a causa di un problema fisico in vista dell'ultima gara di questo 2023 non proprio eccezionale per lui e p ...