Milan | Kjaer | ‘Vengo da un periodo non facile’

(Di sabato 30 dicembre 2023) "Non è stato semplice, vengo da unnon facile, ora sono qui e dobbiamo fare una bella partita. Sassuolo? Sono bravi e veloci,...

Le strade di Simon Kjaer e del Milan potrebbero presto dividersi, il danese ha il contratto che va in scadenza a giugno 2024 (pianetamilan)

Un avvio di stagione da dimenticare per Simon Kjaer , che non è mai riuscito a trovare continuità di rendimento a causa dei continui... (calciomercato)

Si svuota pian piano l’infermeria in casa Milan . Dopo il pareggio contro la Salernitana e l’infortunio di Fikayo Tomori, i rossoneri possono tirare ... (sportface)

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti, dopo il giorno libero concesso da Stefano Pioli per Natale, in vista dell'ultima partita del 2023,... (calciomercato)

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti, dopo il giorno libero concesso per Natale, in vista dell'ultima partita del 2023, la sfida contro... (calciomercato)

Nel prepartita di Milan-Sassuolo, match delle ore 18 valido per la 18ª giornata di Serie A, ha preso la parola Simon Kjaer , difensore del... (calciomercato)

Commenta per primo Nel prepartita di- Sassuolo, match delle ore 18 valido per la 18ª giornata di Serie A, ha preso la parola Simon, difensore del club rossonero, attraverso Sky Sport : 'Arriviamo da bei momenti e da ...(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria,, Theo Hernandez, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus - Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; ...Sudakov, la Juve spera nello sconto: ecco la richiesta dello Shakhtar Donetsk Sudakov, la Juve spera nello sconto: ecco la richiesta dello Shakhtar Donetsk per il… Leggi ...Milan-Sassuolo prima del fischio d'inizio Kjaer, difensore rossonero si è espresso ai microfoni di Sky Sport sulla gara e sul momento difficile che sta vivendo la squadra.