Milan | Guirassy resta un obiettivo | ma la politica e la Premier complicano le cose

...riferito dal portale tedesco Kicker la priorità di Serhou, forte attaccante dello Stoccarda, sarebbe quella di giocare in Premier League. Messaggio anche per le italiane con Roma eche ...Si allontana la possibilità di vedere Serouhal. Per il bomber dello Stoccarda - nel pieno di una stagione da 19 gol in 16 partite - c'è stato un ulteriore contatto nella serata di venerdì 29 dicembre, ma i costi dell'operazione ...La scelta del Governo sembra ormai presa e danneggia molti club italiani, soprattutto quello rossonero. Il Governo italiano ha deciso per l’abolizione del Decreto Crescita e questa non è affatto una b ...Serhou Guirassy resta un obiettivo del Milan, ma con più difficoltà a causa della mancata proroga dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, i contatti vanno ...