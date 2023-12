Milan | fischi del pubblico di San Siro per Rafael Leao

sono d'affetto e di stima perché si sa quanto può dare ". Sulla stagione del Diavolo " S e ... Il tecnico delmette la squadra al centro di tutto: " Non è la vittoria mia ma della squadra ...... perché è il giocatore più forte che abbiamo, questi piccoliin grandi applausi'. Poi a Sky :... Momento delicato Perché sei ale non fai una striscia di vittorie. E' un club storico, ...Il Milan torna al successo battendo in casa il Sassuolo per 1-0 nel segno di Christian Pulisic (6° gol in campionato). Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 con i padroni di… Leggi ..."Avevo altre cose a cui pensare più che ai fischi per Rafa quando è uscito dal campo, ha le spalle larghe e una squadra pronta a spingerlo a trasformare questi pochi fischi in grandi applausi".