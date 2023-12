Milan | Bennacer fa riscoprire un vecchio paradigma per Pioli Ma la coppa d’Africa è un problema

Il 2023 delsi è chiuso con la prevista vittoria, che gli ha permesso di accorciare le ... L'azione decisiva l'ha costruita, con un taglio che l'improvvida correzione in scivolata di ...Nella ripresa ilriprende a spingere sull'acceleratore e allo scoccare dell'ora di gioco trova il vantaggio:verticalizza per Pulisic, lo statunitense riceve e con uno scavetto beffa ...Al Milan basta un gol di Pulisic per portare a casa la vittoria contro il Sassuolo, in un match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. TOP Bennacer 7 – In un primo tempo incolore del ...Il Milan chiude il 2023 con una vittoria importante per la classifica e per il morale. Nella 18.ma giornata di Serie A la squadra di Pioli batte 1-0 il ...