Milan | Bennacer fa 150

(Di sabato 30 dicembre 2023) Quella contro il Sassuolo sarà una gara speciale per Ismaelche taglia il traguardo delle 150 presenze in rossonero.

Luigi Lavecchia , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al pareggio tra Salernitana e Milan (pianetamilan)

Il ct dell’Algeria Djamel Belmadi ha reso noti i convocati per la Coppa d’Africa , che si terrà in Costa d’Avorio tra il 13 gennaio e l’11 febbraio. ... (sportface)

Un match che rischia di essere decisivo per la sorte e il futuro di Stefano Pioli. Allo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano, alle ore... ()

" Sassuolo, le formazioni: Pioli in emergenza, Dionisi ritrova Berardi L'infortunio di Tomori ... Calabria, Kjaer, Hernandez e Florenzi in difesa, Loftus - Cheek,e Reijnders a ...Le probabili formazioni di- Sassuolo(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Simic, Kjaer, Hernandez; Loftus - Cheek,, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): ...In casa Milan stagione disastrosa per quel che riguarda gli infortuni. Tantissime le defezioni, quasi tutte per problemi muscolari.Le scelte di Pioli e Dionisi per Milan-Sassuolo di Serie A: il mister rossonero deve fare i conti con diverse assenze importanti.