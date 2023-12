Migranti | nel 2023 sono raddoppiati gli sbarchi sulle coste italiane

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nelè aumentato del 50 per cento il numero disbarcati rispetto all'anno precedente. E’ quanto emerge dai dati del Viminale che prende in considerazione un periodo che va dal 1 gennaio al 29 dicembrecomparato con il 2021 e il 2022. In un anno isbarcatistati 155.754. Oltre 17mila i minori stranieri non accompagnati, mentre l’anno prima erano stati 103.846. Nel 2021 erano in 10.053.

Ocean Viking a Bari, presto in arrivo Open Arms e Geo BarentsE' arrivata in tarda mattinata,porto di Bari, la nave Ocean Viking, l'imbarcazione della 'Sos Mediterranee Italia', con a bordo 244tratti in salvo nei giorni scorsi in zona Sar (Search and rescue) libica. Tra i ...Secondi i dati del Viminale dal 1 gennaio al 29 dicembre sono arrivati in 155.754. Oltre 17 mila i minori stranieri non accompagnati. Il picco degli sbarchi ad agosto Nel 2023 è aumentato del 50 per c ...Il messaggio per la Giornata del primo gennaio. Una bussola a beneficio sia degli sviluppatori sia degli utilizzatori ...