Migranti | nel 2023 ne sono arrivati 155 754 | +50% dell’anno precedente | I dati del Viminale

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il primo anno in cui è stata al governo la coalizione che prometteva il blocco navale e l’addio agli sbarchi si chiude con un incremento del 50% digiunti sulle coste italiane. Dall’1 gennaio al 29 dicembre –del– gli arrivi155.754, mentre nel 2022 erano stati 103.846. Non si tratta di un anno record, che resta il 2016 quando al governo c’era Matteo Renzi, ma ilresta uno dei peggiori in assoluto, nonostante le promesse sbandierate dal governo Meloni e i tentativi di silenziare mediaticamente il boom di sbarchi. Il picco di sbarchi è stato raggiunto ad agosto, quando igiunti durante tutto il mesestati 25.673. È stato il mese del grande caos a Lampedusa, quando il centro è arrivato a ospitare migliaia di persone in più ...