Migranti | boom di sbarchi nel 2023 | +50% in un anno

(Di sabato 30 dicembre 2023) Milano, 30 dic. (askanews) – Ilè stato l’per numero disbarcati sulle coste italiane. Secondo quanto emerge dal cruscotto statistico del Viminale, tra il 1 gennaio e il 29 dicembre sono approdati in Italia 155.754(di cui 17.283 minori non accompagnati), circa il 50% in più rispetto ai 103.846 (di cui 14.044 minori non accompagnati) registrati nel 2022. Un trend in crescita fin dal 2021,in cui isbarcati erano stati 67.040 (tra cui 10.053 minori non accompagnati). Nel, è stato agosto il mese che ha fatto registrare il maggior numero di(25.673), seguito da luglio (23.482) e settembre (19.149). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

