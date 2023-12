Microcredito esteso alle Pmi campane | Schiavo | Successo di Confesercenti | ossigeno per 150mila imprese

(Di sabato 30 dicembre 2023)Campania accoglie con grande soddisfazione il decreto del Ministero Economia e Finanza che amplia la platea dei soggetti beneficiari del, includendo le Srl ed innalzando la soglia da 40mila 100mila euro. Il decreto del 20 novembre n. 211 diventerà attuativo ed entrerà in vigore il 12 gennaio 2024 ed è una grande vittoria di, tra i fautori principali di questa misura, dal momento che da anni si è interfacciata con il Governo affinché questa misura entrasse in vigore quanto prima. La misura, molto importante per le aziende del Mezzogiorno, è dunque diretta per semplificare l’accesso al creditoin modi e tempi agevolati, rispetto ad un normale prestito/finanziamento bancario, con garanzia MCC fino al 60%. “L’ampliamento del micro credito è eccezionale ...

Fino ad oggi Confesercenti, attraverso la propria banca di riferimento, la Cassa del, ha finanziato centinaia di imprese del Sud, elargendo finanziamenti per oltre 25 milioni di euro ...... inclusi quelli relativi alsociale, quale strumento di lotta alla povertà e all'... Il servizio verràanche ad altre destinazioni pugliesi, favorendo i collegamenti da e per gli ...Confesercenti Campania accoglie con grande soddisfazione il decreto del Ministero Economia e Finanza che amplia la platea dei soggetti beneficiari del microcredito, includendo le Srl ed innalzando la ...ROMA (ITALPRESS) – Il bavaglio Costa contro i giornalisti “E’ una norma sbagliata, che peraltro non può realizzare il fine che si prefigge”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il presidente dell ...