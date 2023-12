Meteo di Capodanno | Giuliacci lancia l’allarme | “Piogge forti in arrivo” Cosa ci dobbiamo aspettare

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dopo un periodo di stabilità e clima mite che ha caratterizzato le festività natalizie, l’Italia si prepara a un cambio di scenariorologico nei primi giorni di gennaio. Secondo le previsioni del sito.it, una perturbazione atlantica provocata da un ciclone porteràdiffuse e nevicate sull’arco alpino, con un conseguente calo delle temperature. Attualmente, l’Italia è ancora sotto l’influenza di un anticiclone che ha garantito condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti. Le immagini di spiagge affollate di turisti durante le festività natalizie sono ancora vive nella memoria di molti. Tuttavia, il cambiamento è all’orizzonte. La perturbazione atlantica è prevista per i primi giorni di gennaio, con il suo impatto più significativo tra lunedì 1 e martedì 2 gennaio. Questa ...

Pioggia e neve per il passaggio di una perturbazione San Silvestro e 1 gennaio con pioggia e neve per il passaggio di una perturbazione. La fascia alpina e prealpina, Liguria e alta Toscana le zone ...Mancano ormai meno di due giorni al nuovo anno e le manovre atmosferiche promettono unmovimentato e instabile all'inizio del 2024. Se già a cavallo di San Silvestro euna debole perturbazione riuscirà a far breccia nell'anticiclone africano riportando qualche pioggia e ...Il meteo della notte di San Silvestro e Capodanno promette un lieve peggioramento, che però manterrà un clima mite. Festeggiamenti salvi, dunque, ma occhio ai giorni che portano all'Epifania Il ...