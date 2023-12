Meteo | a Capodanno piogge | neve e temporali

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pioggia e? Tra Natale e Santo Stefano – in base alle previsioni del CentroItaliano – le condizioni delsono state stabili grazie alla persistenza di un campo di alta pressione che si estende tra l’Atlantico, l’Europa occidentale e il Mediterraneo. Ma non avremo cieli soleggiati in tutta in Italia, L'articolo proviene da Il Difforme.

La tempesta, non troppo perfetta ma sicuramente violenta ha causato unda incubo per chi ... Mentre il serviziobritannico ha emesso un'allerta per pioggia, neve e ghiaccio in gran parte ...Confermato quindi il brindisi di mezzanotte sotto precipitazioni, finiranno già entro il primo mattino di. UN BILANCIODEL 2023: Trento ormai si è assestata su temperature...Un nome noto Dj Fargetta farà scatenare il pubblico in piazza San Giovanni mentre Djset con vinili anni ’70-’80-’90 per un viaggio nel tempo tutto da ballare ... Non perdete l’occasione di trascorrere ...C'è chi tra gli italiani passa le vacanze in montagna, chi nelle città d'arte e chi come i politici a Roma a votare la Manovra di Bilancio del 2024 nella giornata ...