Messaggio speciale ai tifosi | il post dell’azzurro sui social è da pelle d’oca – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 30 dicembre 2023) Napoli-Monza è stata teatro anche dell’esordio assoluto in maglia azzurra per Nikita Contini, intervenuto sull’accaduto con un commovente. Tra le tante parentesi negative vissute dal Napoli contro il Monza, vi è senz’altro l‘infortunio dei due portieri Meret e Gollini. Quest’ultimo, infatti, non ha preso parte all’incontro a causa di un problema alla caviglia riscontrato nel corso del riscaldamento, con il numero uno azzurro che ha invece abbandonato anzitempo il campo (e dopo aver parato un rigore a Pessina) a causa di un fastidio al flessore. Il tutto, quindi, in favore di una delle poche note positive della serata, ovvero l’esordio ufficiale in maglia Napoli del terzo estremo difensore Nikita Contini. Quest’ultimo ha dunque racchiuso tutta l’emozione del momento in un commovente, che ha ben ...