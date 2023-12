Meret unico a salvarsi | per i giornali è eroico | “Ancora il migliore in campo”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un pari che si sarebbe potuto tramutare nell’ennesima sconfitta non fosse stato per il rigore parato da Alex. Nonostante le svariate critiche subite nel corso di questa stagione, nelle ultime due gare di campionato Alexsi è resto protagonista di due prestazioni importanti, rivelandosi forse l’unica nota positiva del Napoli., quanti elogi dai: le pagelle Una prestazione importante quella dell’ex SPAL, in grado di neutralizzare Pessina dagli 11 metri, evitando quello che sarebbe stato l’ennesimo k.o tra le mura amiche.è stato capace di andare oltre i propri limiti, visto e considerato che la parata sull’ex Atalanta, è arrivata in condizioni fisiche precarie. Il portiere azzurro, che ha successivamente chiesto il cambio, infatti, già negli attimi antecedenti al penalty ...

Le cose sarebbero potuto andare anche peggio senon avesse parato il rigore di Pessina (68'). Non c'è Osimhen, non c'è Politano squalificati. Ma non ... Raspadori da numero nove non entra mai in partita. I biancorossi sciupano un calcio di rigore, ma il Napoli spreca diverse occasioni e viene fischiato. Nel finale rosso ai due tecnici per proteste. L'unico giocatore a salvarsi nella gara contro il Monza è stato Alex Meret che è stato praticamente impeccabile.