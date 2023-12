Mercato immobiliare a Udine | valori stabili | ma compravendite al -16% per rialzo tassi

(Di sabato 30 dicembre 2023) Isono rimasti, ma, causa aumento deidi interesse, si comprano e si vendono meno case in provincia di. Lino Domini, presidente Confcommercio Fimaa, informa di un -16% nellenel corso del 2023. Il dato emerge alla presentazione dell’Osservatorio 2023, la “bibbia” deldel territorio, una fotografia da Aiello a Visco per restare all’ordine alfabetico. «Il comparto rimane in buona salute – commenta Domini –, ma l’anno ha segnato una contrazione, che consideriamo fisiologica dopo il boom che aveva caratterizzato il periodo della pandemia. A fine 2022, ildeisuggeriva a chi era intenzionato all’acquisto di non attendere tempi migliori. Tempi migliori, infatti, ...

Il momento per comprare casa è dietro l’angolo, per la precisione subito dopo il primo trimestre del 2024. A suggerirlo, con una probabilità pari a ... (quifinanza)

In chiusura di questo 2023, caratterizzato da compravendite in frenata ma da prezzi che si sono mantenuti per lo più stabili quando non in leggera ... (ildenaro)

Così ilsi porta avanti, anticipando le mosse della Bce, che quest'anno dovrebbe avviare l'allentamento monetario, anche se probabilmente non prima dell'estate. Abbonati per leggere anche ...La domanda interna è ancora tiepida e il, dove è parcheggiato il 70% della ricchezza delle famiglie, è sull'orlo del collasso. Gli obiettivi ufficiali di crescita non saranno ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...Un impatto, per le famiglie, davvero pesante. Con ripercussioni anche sul mercato immobiliare. A Torino, ma non solo, ci sono state delle persone che, impossibilitate ormai a sostenere le rate del ...