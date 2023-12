Meno Russia | più Turchia Così si struttura la politica di Difesa del Kazakistan

(Di sabato 30 dicembre 2023) Mosca è sempre più lontana, vista da Astana. Tra la Federazione Russa e il, entrambi parte integrante del sistema sovietico per quasi un intero secolo, i saldi legami sviluppatisi all’indomani dell’indipendenza si stanno deteriorando sempre di più. Soprattutto nell’ambito della: nonostante la comune base dottrinaria e tecnologica delle forze armate dei due Paesi, ilsi sta sganciando sempre di più dall’apparato militare-industriale russo, guardando altrove in cerca di partner nuovi onuovi. Tra questi ultimi rientra la. La storia di cooperazione tra Ankara e Astana è ben radicata, con il primo accordo di cooperazione militare bilaterale tra i due Stati, riguardante l’invio in missione di ufficiali kazaki ad addestrarsi in, firmato nel ...

"Emale che in un recente convegno a Milano, i dem avevano dato segnali di pentimento sulla ... Inoltre l'indipendente Mediazona e BBChanno confermato tramite proprie ricerche i nomi di 39.... le economie avanzate erano cresciute didella metà. Uno spiazzamento progressivo che aveva ... Ed ecco allora il dinamismo dei Brics (Brasile,, India, Cina e Sud Africa), ieri poco più di ...Roma, 29 dic. – “A meno che il Congresso non intraprenda azioni urgenti nel nuovo anno, non saremo in grado di continuare a inviare le armi e i sistemi di difesa… Leggi ...Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Pesante attacco a Kherson. Mosca: un morto per razzi ucraini su Belgorod. La Russia a Kiev: “Aspettatevi le peggiori notizie” ...