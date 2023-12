Meloni è uomo dell' anno | Schlein segretario del Pd | nella guerra dei sessi vince sempre il maschile

Non va proprio giù al Pd la prima pagina di Libero del 29 dicembre che ha eletto Giorgia Meloni quale " uomo dell'anno " per il 2023. La prova è la ... (liberoquotidiano)

'Grazie, signora presidente'. È iniziato con queste tre semplici parole il battibecco alla Camera tra la deputata del Partito democratico, ......auguri alle alte cariche fossero assenti le tre figure di vertice del governo (con la sola... ma anche in Italia " al culto in voga dell'forte, per la possibilità concessa ai moderni ...Il titolo "Uomo dell'Anno" attribuito a Giorgia Meloni da "Libero" fa discutere: una provocazione che genera critiche anche dai media "amici" ...Un uomo di 59 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri perché ritenuto responsabile dell'omicidio di un'anziana signora, Carolina D'Addario, di anni 84, trovata morta in casa a Gissi (Chieti ...