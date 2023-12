Meloni è uomo dell’anno | Schlein segretario del Pd | nella guerra dei sessi vince sempre il maschile

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 30 dicembre 2023) “Grazie, signora presidente“. È iniziato con queste tre semplici parole il battibecco alla Camera tra la deputata del Partito democratico, Maria Cecilia, e il deputato di Forza Italia – nonché uno dei vicepresidenti della Camera che in quel momento presiedeva l’aula – Giorgio Mulé. L’azzurro, dopo la frase pronunciata daquale si è rivolta a lui utilizzando l’appellativo femminile e non, si è subito risentito. “Insomma io avrei qualcosa da ridire, però, prego”, ha risposto. E poi ha proseguito: “La mia identità è quella, quindi, se si rivolge a me, è con ‘Presidente’ o ‘signor’”. Scontro in Aula tra Maria Ceciliae il forzista Giorgio Mulé per l’appellativo che la deputata dem gli ha rivolto, “signora presidente”È stato a quel punto che la deputata dem ha spiegato il ...