Meloni con Salvini in difficoltà non farà quadrato

(Di sabato 30 dicembre 2023) La premier si è mossa solo per ministri o sottosegretari del suo partito: è fatta così, difende solo i suoi, i suoi amici e i suoi cognati (o se stessa). Il ministro per le Infrastrutture farebbe bene a riferire in Parlamento

(Adnkronos) – La Camera ha dato il via libera definitivo alla Manovra 2024 , in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in ... ()

Le buone notizie sono tante pere per i suoi ministri, basti volgere lo sguardo a Piazza Affari che sfiora i 30.500 puntiun più 28% rispetto all'inizio del 2023. Per rendere meglio l'idea,..."La Legge di Bilancio del Governoapprovata ieri è iniqua e ingiusta,un chiaro orientamento verso gli interessi dei poteri forti e spese in settori che nulla hanno a che vedere col momento in cui il paese si confronta...Il Governo Meloni si dimostra, ancora una volta ... "Le tasse finalmente si riducono con i fatti: il taglio del cuneo fiscale, che costa 10 miliardi, interessa una platea di 14 milioni di contribuenti ...L’intervista a Osho: "Elly si presta dal punto di vista satirico. Il personaggio dell’anno Re Carlo. Nessuno si è mai offeso, ho ricevuto complimenti da tutti. L’autoironia mi rende molto contento" ...