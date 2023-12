Mediaset | arriva una pessima notizia a partire da metà gennaio

(Di sabato 30 dicembre 2023) Social., è in arrivo una. Adaci saranno grandi novità anche per La7 e Discovery. Vediamo insieme di che si tratta.Leggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi contro Letizia: lo sfogo con Fiordaliso Leggi anche: “Grande Fratello”, è di nuovo bufera per Anita Olivieri: cosa è successo, le pessime novità dadasono in arrivo pessime novità per i canali televisivi, La7 e Discovery. La Rai, infatti, approvato il piano industriale, chiederà al governo Meloni di ridiscutere il tetto pubblicitario che, ad oggi, gli è imposto per legge.La richiesta al ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara , che andranno in onda ... Nel frattempo, alla tenutail comandante dei gendarmi, ...Gli highlights di gennaio 2024 suInfinity Dreams and Realities - La forza dei sogni (serie tv, novità) Il 29 gennaiogratis e in esclusiva suInfinity la nuova serie turca ...Tante le novità in arrivo a gennaio 2024 su Mediaset Infinity, dalle nuove puntate di C'è posta per te, agli eventi sportivi, a My Home My Destiny 2.Sugli ascolti dell’anno appena passato in giudicato – dal primo gennaio al 26 dicembre – una nota proveniente da Cologno Monzese sottolinea il vantaggio storico delle reti del Biscione sul servizio ...