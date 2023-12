Mazzarri vs Garcia | chi sta facendo peggio? I numeri parlano chiaro

Leggi su napolipiu

(Di sabato 30 dicembre 2023) La gestione dial Napoli delude, confronto conevidenzia la crisi. Il destino del club è in bilico. L’arrivo di Waltersulla panchina del Napoli non ha prodotto i risultati sperati, e la squadra sta attraversando un periodo di difficoltà evidente. La media punti è drasticamente scesa, anche se bisogna considerare un calendario più impegnativo per il tecnico toscano. Nel frattempo, Rudiosserva la situazione a distanza, gustandosi una dolce rivincita mentre alcuni tifosi iniziano a rimpiangerlo. La Deludente EraWalter, il tecnico che avrebbe dovuto portare il Napoli a nuove vette, si trova ora al centro delle critiche a causa delle prestazioni deludenti della squadra. La sua media punti è nettamente inferiore rispetto a quella del suo ...