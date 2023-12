Mazzarri su Simeone | “L’anno scorso hanno stravinto quando è entrato”

(Di sabato 30 dicembre 2023) DAZN – Walter, ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di far … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Non può più sbagliare il Napoli. Dopo il ko di Roma, la squadra di Mazzarri ospita il Monza di Palladino (attenzionato per la... (calciomercato)

Nonostante il risultato di parità, Giovannicontro il Monza è entrato solo nel finale. Era il minuto 85 quandoha deciso di puntare su di lui dopo un lungo riscaldamento. Il Cholito non vedeva l'ora di poter dare il suo ...La formazione dinon convince: comincia senza un vero centravanti (in panchina sino all'85') e non si capisce il ruolo di Zerbin esterno destro."Non si può far partire Osimhen per la Nigeria, dopo essere stato squalificato per due interventi imprudenti".Il Cholito sta giocando pochissimo e, secondo Sky Sport Uk, chiederà al club di poter partire: l'argentino è ambito da diverse società ...