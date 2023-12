Max Verstappen | ecco quando dirà addio alla Formula 1

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un domino che sembra difficile da interrompere anche nella prossima stagione di1. La Red Bull potrà partire da una base estremamente solida nella prossima annata, con le acerrimi rivali che dovranno lavorare sodo per avvicinarsi alle due vetture del Toro. Il campione del mondo in carica, Max, in questo momento appare solidissimo al comando delle operazioni con l’olandese che guarda tutti dall’alto verso il basso. Ma per quanto tempo il numero uno avrà voglia di rimanere nel Circus? La noia potrebbe portarlo lontano dF1? Lo stesso fenomeno dei Paesi Bassi ha risposto in una recente intervista. Le dichiarazioni di Max: “Ritiro d1?non potrò dare tutto in pista…” “smetterò con la F1? ...

Discutendo sull'andamento dell'ultimo campionato,ha sottolineato come uno dei punti deboli della monoposto sia stato quello di non riuscire a sfruttare tutto il potenziale a propria ...... le regole della categoria prevedono infatti che i team che hanno ottenuto più punti debbano pagare una cifra più alta, e si capisce quanto, per la Red Bull del dominante, l'esborso ...LaRed Bull Racing è stata praticamente imbattibile per due stagioni, grazie anche al motore Honda montato sulle auto di Max Verstappen e Sergio Perez. La partnership continuerà per altri due anni, dop ...