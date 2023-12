Mattarella | pace giusta | Carta e futuro del Paese fra i temi del messaggio di Capodanno

Leggi su firenzepost

(Di sabato 30 dicembre 2023) In piedi, albero di Natale alle spalle. Sarà il nono discorso di fine anno per Sergio, il 75° di un presidente della Repubblica Italiana. Domani sera, 31 dicembre 2023, alle 20,30 in punto, sulle principali reti tv, il capo dello Stato si affaccerà nelle case degli italiani riuniti per il Veglione e farà un bilancio del 2023 e un augurio per il 2024, come Luigi Einaudi fece, allora via radio, l'ultimo giorno del 1949 L'articolo proviene da Firenze Post.