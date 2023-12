Mattarella e “la pace giusta” | i punti del discorso di fine anno

Leggi su ildifforme

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sarà un augurio di buonparticolare quello del presidente Sergioper il 2024. Preparare il messaggio per le famiglie italiane non è di certo facile se si guarda al contesto in cui si sta chiudendo il 2023: tra inflazione, caro prezzi e la “guerra mondiale a pezzi”. Chiudere l’con il pessimismo non L'articolo proviene da Il Difforme.