Mattarella al lavoro sul discorso di Capodanno tra pace | futuro e giovani

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – La necessità che si metta fine ai troppi conflitti in corso nel mondo, a partire dal Medio Oriente e dall’Ucraina, e che si arrivi a una “giusta”. Ma anche il valore della nostra Costituzione, fresca di celebrazioni per il 75esimo anniversario, i, il. Sono alcuni dei temi che dovrebbero rientrare nel tradizionale messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio, trasmesso a reti unificate alle 20.30 di domani 31 dicembre. Il capo dello Stato anche in queste ore è alsul suo saluto per il 2024. Si tratta del nonodidi, verrà registrato a ridosso della messa in onda. Un augurio che l’anno scorso il presidente ha rivolto agli italiani in piedi, davanti a un ...