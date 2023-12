MasterChef Italia | parlano Chù e Fiorenza dopo una complicata prima serata

(Di sabato 30 dicembre 2023) Abbiamo avuto modo di porre qualche domanda a Chù eunadiad altissima tensione nella quale la gara è entrata nel vivo. La tredicesima edizione diè finalmente entrata nel vivo:stremanti selezioni, che hanno visto entrare in gioco anche il giudice ombra Davide Scabin per affiancare Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, è finalmente giunto il momento dell'inizio vero e proprio della gara.unaprova il cui obiettivo era quello di ricreare la complessità gustativa e le sensazioni di un panino con il salame, è stato il momento di passare allamanche ad eliminazione. Tra i ...

Il lungo viaggio diè partito ufficialmente, e con lui l'avventura del giovane medico ravennate Niccolò Califano . La rotta prevedeva partenza dalle postazioni piene di sorprese per la prima Mystery Box,...Abbiamo avuto modo di porre qualche domanda a Chù e Fiorenza dopo una prima serata di Masterchef Italia ad altissima tensione nella quale la gara è entrata nel vivo.