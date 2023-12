Massimo Lopez | Chi È Il Suo Fidanzato Roberto!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 30 dicembre 2023): il noto attore e comico non ha mai ufficializzato la sua relazione, ma ormai da molti anni avrebbe undi nome Roberto. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui!è un noto attore e comico ed è conosciutissimo in Italia per via del suo talento. Nonostante questo,non ha mai voluto ufficializzare le sue relazioni e non ama parlare spesso della sua vita privata. Da tempo però ha, in tutta probabilità, una relazione con un uomo di nome Roberto.: chi è e cosa il suodi nomeNonostantesia uno degli attori comici più conosciuti in Italia, è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda ...