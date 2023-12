Marco Mazzoli e Stefania Pittaluga si sposano | il video della proposta

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 30 dicembre 2023) La promessa era arrivata pochi mesi fa, in occasionesua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2023, che poi ha vinto ed è ora stata mantenuta.si: lo speaker radiofonico ha infatti fatto la fatidicaalla compagna a cui è legato da anni. Il conduttore ha voluto documentare ai suoi follower l’accaduto con unpubblicato sul suo profilo social, dove vediamo la donna totalmente ignara di quello che sarebbe successo poco dopo, per questo davvero emozionatissima. Lei ha ascoltato il suo discorso, culminato con il momento in cuisi è inginocchiato e le ha chiesto: “Mi vuoi sposare?“. Lei ha risposto: “Amore sì, finalmente“. Davvero significativo il commento che il ...