Marco Maddaloni finisce a letto con Rosy Chin video

(Di sabato 30 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni Grande Fratello 2023,si ritrova acon: scopriamo insieme cosa sta accadendo fra i due! (clip) GF, AVVICINAMENTO CLAMOROSO FRA)- Manca sempre meno alla nuova attesissima puntata del GF, Reality Show di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di spettatori, nella quale non è prevista alcuna eliminazione. Nel mentre, ...

Romina Giamminelli , moglie di, ha preso le difese del marito dopo il caso 'burattinaio' del Grande Fratello e le accuse dei social ( qui vi abbiamo spiegato le ultimissime ). La moglie diinterviene ed ...Nelle ultime ore uno dei concorrenti del Grande Fratello è finito in una bufera di commenti social e attacchi da parte degli haters: stiamo parlando dello sportivo. In sua difesa è intervenuta la moglie, Romina Giamminelli . GF,nel mirino degli haters: interviene la moglie in sua difesa A quanto pare non soltanto Massimiliano ...Al momento all’interno della casa del Grande Fratello ci sono i seguenti concorrenti: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Fiordaliso, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Greta ...Federico Massaro sembra essere piuttosto in crisi per il comportamento di Vittorio Menozzi nei suoi confronti e decide di parlarne con Marco Maddaloni ...