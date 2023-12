Marcianise | approvato il nuovo Piano Urbanistico Comunale

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiil. Con il voto favorevole della sola maggioranza e l’astensione della minoranza, al termine di una lunga seduta, la città dia distanza di 46 anni si dota di unstrumento per regolamentare il suo futuro sviluppo urbano e territoriale. L’ultimorisaliva al 1977, allora si chiamavaRegolatore Generale, e fu oggetto nel corso degli anni di ben due varianti, la prima generale nel 1983 e l’ultima solo parziale nel 1996. Dopo un iter molto travagliato che ha attraversato diverse Amministrazioni, l’incarico per la sua redazione fu assegnato nel 2008 al professore Loreto Colombo, si concretizza una grande opportunità per il territorio di ...

... 130 mila euro per il velodromo die 150mila per l'impianto sportivo di Mondragone, ... Con la scelta di inserire il tutto in un allegato al documentoin commissione Bilancio, e a un ...... 130 mila euro per il velodromo die 150mila per l'impianto sportivo di Mondragone, ... Con la scelta di inserire il tutto in un allegato al documentoin commissione Bilancio, e a un ...15:50:46 I militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, collaborati da personale specializzato del Dipartimento dell’A.R.P.A.C. di Caserta, hanno sottoposto a controllo un’atti ...11:06:12 Si terrà domenica 7 gennaio 2024 alle ore 17.00, in una delle sale di Palazzo Tartaglione, sito in via Tartaglione n. 8 a Marcianise, il secondo incontro del gruppo di lettura “Stanze di Cart ...