Marchionni | UFFICIALE | nuova panchina in Serie C

Nel campionato successivo, dopo aver assunto nuovamente la guida tecnica del Novara nel gennaio 2023, misterconquista l'accesso ai playoff di Serie C. A comporre lo staff rossoblù, ...Arriva il comunicatodel Potenza Calcio, che formalizza il dietrofront. Nonostante ... sono attese novità: Delio Rossi in pole, ma si valutano anche i profili di, Sullo, Padalino e ...Marco Marchionni, nuovo allenatore del Potenza, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato: "Devo ringraziare la società che mi ha scelto. Ho parlato con il direttore e si ...Dimarco rinnova con l’Inter, UFFICIALE: comunicato e dettagli sul prolungamento dell’esterno mancino Arriva l’ufficialità del rinnovo di contratto di Federico Dimarco con l’Inter. L’esterno azzurro ha ...