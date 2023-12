Manovra | Foti FdI | ' al centro famiglie e lavoratori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Quella approvata è unache indubbiamente privilegia: taglio del cuneo fiscale per 10 mld, 4 mld in meno di tasse per i redditi fino a 28 mila euro, famiglia alcon 1mld e 600 milioni di investimenti, perché crediamo sia un nucleo essenziale della società italiana". Lo ha detto Tommasoal Tg1. "Per quanto riguarda la maggioranza, noi siamo una coalizione e non una accozzaglia. E' evidente a volte vi siano dei punti di vista differenti, ma gli obiettivi da perseguire erano condivisi da tutti. Credo che i fatti dimostrino con i voti che vi è pieno consenso su questa”, ha spiegato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.