Manovra | ecco l’anno che verrà | dal taglio al cuneo fiscale fino ai fondi per la sanità insufficienti per medici e infermieri

(Di sabato 30 dicembre 2023) A due giorni dalla fine delladi bilancio è legge. Il testo, approvato alla Camera dei deputati è passato senza il ricorso alla fiducia: 200 voti per il sì, 112 i no e gli 3 astenuti. La misura punta suldel, la riforma dell’Irpef e aiuti per le famiglie. E proprio sul primo aspetto c’è la riconferma deldel, già in vigore dallo scorso luglio: 7 punti in meno di contributi sulle retribuzionia 25 mila euro lordi che scendono a 6 punti per chi percepisce fra 25 mila e 35 mila euro. Lo sconto, che non avrà effetti sulla pensione, peserà sull’indebitamento netto per 10,8 miliardi, secondo i conti della Ragioneria di Stato. Il beneficio sulle buste paga invece sarà in media di 100 euro al mese e ...