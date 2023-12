Manovra di bilancio approvata | tutte le novità

Leggi su velvetmag

(Di sabato 30 dicembre 2023) Via libera definitivo allaeconomica diper l’anno 2024 dalla Camera dei deputati. L’approvazione è arrivata in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo che il Senato ha già licenziato. Sono stati 200 i voti favorevoli, 112 i contrari e 3 gli astenuti. Tra le misure ci sono la nuova Irpef, il cuneo fiscale, il progetto per il ponte sullo Stretto di Messina, le pensioni e aiuti per i mutui ai cittadini con meno di 36 anni. La premier Giorgia Meloni sui social ha ringraziato “i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera per il sostegno e la compattezza dimostrati. Un segnale positivo per unaimportante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese. In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato. Questa volta la ...