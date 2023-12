Manovra | dalla Camera arriva il sì definitivo  Tasse | pensioni e famiglie | tutte le novità

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il via libera della. Polemica sui fondi tagliati all’Ebri di Rita Levi Montalcini. Rincari del 2,3% in autostrada

AGI - Per la prima volta dopo oltre dieci anni, il contributo per i costi strutturali che la Fondazione Ebri Rita Levi- Montalcini riceve fin dal ... (agi)

Con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti, la Camera ha approvato il disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l’anno ... (feedpress.me)

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 Via libera definitivo dell'Aula della Camera al Ddl di Bilancio con la Manovra per il 2024, nel testo già ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 Via libera definitivo dell'Aula della Camera al Ddl di Bilancio con la Manovra per il 2024, nel testo già ... (iltempo)

Il via libera della Camera . Polemica sui fondi tagliati all’Ebri di Rita Levi Montalcini. Rincari del 2,3% in autostrada (corriere)

Il via libera della Camera . Polemica sui fondi tagliati all’Ebri di Rita Levi Montalcini. Rincari del 2,3% in autostrada (corriere)

Il provvedimento, dopo l'ok del Senato, è uscitoseconda lettura senza modifiche e senza voto di fiducia. Un passo importante per il governo che, attraverso questa, si propone di ...Nel prossimo anno l'esecutivo è atteso anchesfida di alcune crisi industriali, a partire ... Nellasi parla di alienazioni fino a 20 miliardi di euro nei prossimi anni. A maggio scorso il ...La Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge di bilancio con una votazione di 200 sì, 112 no e 3 astenuti. Il provvedimento, che esce dalla seconda lettura senza modifiche e senza il v ...A due soli giorni dall’esercizio provvisorio arriva la seconda manovra del governo Meloni per un valore di 28 miliardI di euro ...