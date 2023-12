Manovra | dalla Camera arriva il sì definitivo Tasse | pensioni e famiglie | tutte le novità Cuneo | confermato il taglio medio di 100 euro

Badelj 6,5: un tocco, due al massimo, per velocizzare il più possibile larossoblù. Maestro ... Gudmundsson 6 : ben imbrigliatodifesa nerazzurra fatica ad accendersi. Dai suoi piedi nasce ...In area avversaria si libera con le cattivemarcatura di Strootman ma l'arbitro non ravvede l'... Bastoni 6,5: Quando può prova a spingere per offrire il suo contributo alla. Dietro non ...La Camera dei Deputati ha dato il via libera finale al disegno di legge di bilancio con 200 voti favorevoli, 112 voti contrari e 3 astenuti. La manovra, passata in seconda lettura a Montecitorio senza ...(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 Via libera definitivo dell'Aula della Camera al Ddl di Bilancio con la Manovra per il 2024, nel testo già approvato dal Senato. Il voto a favore è ...