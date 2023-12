Manovra | da taglio liste d’attesa ai Lea | le misure per la sanità

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Il primo punto, citato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, commentando l'approvazione della2024, è l'incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale: in tre anni "11,2 miliardi in più". Risorse così ripartite: nel 2024, 3 miliardi in più che si aggiungono ai 2,3 già stanziati con la legge di bilancio 2023 (in tutto 5,3 miliardi); nel 2025, 4 miliardi in più che si aggiungono ai 2,6 già stanziati; nel 2026, 4,2 miliardi in più che si aggiungono ai 2,6 mld già stanziati. Lepreviste per lavanno daldelled'attesa all'aggiornamento dei Lea. Ecco le principali. Sono previsti 2,4 miliardi per il rinnovo contrattuale del personale del Servizio sanitario nazionale. La misura è contenuta nel titolo V Lavoro, ...