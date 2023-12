Manovra | Assobibe | “Lo slittamento della sugar tax è un segnale importante”

Leggi su seriea24

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Il rinviotax a luglio previsto nella2024 dà una boccata di ossigeno alle impreseFiliera ma posticipa solo di pochi mesi gli effetti insostenibili di una nuova imposta che aumenta del 28% la fiscalità su un litro di bevanda analcolica: l’entrata in vigore produrrà un ulteriore indebolimento del mercato, che dopo un anno all’insegna dell’inflazione elevata e un’estate caratterizzata da volumi di vendite decisamente sotto le aspettative, chiuderà in negativo con una contrazione in volume stimata in -5,4% rispetto al 2022. In questo scenario, la tassa che colpisce le bibite analcoliche, anche quelle prive di zucchero, rischia di produrre un’ulteriore flessione delle vendite del -15,6% nei due anni successivi all’entrata in vigore, una riduzione degli acquisti di materie prime ...