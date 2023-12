Manovra 2024 è legge | misure e novità Meloni | “Ora avanti con coraggio”

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – La Camera ha dato il via libera definitivo alla, in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato, con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti. Tra lela nuova Irpef, il cuneo fiscale, il Ponte sullo Stretto, le pensioni e aiuti per i mutui degli under 36. La premier Giorgiasui social ha ringraziato “i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera per il sostegno e la compattezza dimostrati. Un segnale positivo per unaimportante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese. In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato. Questa volta laviene approvata senza il voto di fiducia. Ringrazio per questo anche le opposizioni che, ...

... come modificata dalla legge di Bilancio, il sistema non è ancora formalmente ratificato. Lafiscale interviene cambiando il tradizionale meccanismo di rivalutazione delle pensioni . ...Carta per i beni di prima necessità Tra i sostegni alle fasce economiche meno abbienti laprevede il rifinanziamento per ilcon 600 milioni di euro della carta 'Dedicata a te' per l'...Il differimento della rivalutazione non si applica universalmente ovvero nel medesimo modo per tutti i pensionati italiani. Facciamo il punto.La Camera ha dato il via libera definitivo alla manovra 2024, in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato.