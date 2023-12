Manovra 2024 è legge | misure e novità Meloni | “Ora avanti con coraggio”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – La Camera ha dato il via libera definitivo alla, in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato, con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti. Tra lela nuova Irpef, il cuneo fiscale, il Ponte sullo Stretto, le pensioni e aiuti per i mutui degli under 36. La premier Giorgiasui social ha ringraziato "i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera per il sostegno e la compattezza dimostrati. Un segnale positivo per unaimportante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese. In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato. Questa volta laviene approvata senza il voto di fiducia. Ringrazio per ...

Tra le misure la nuova Irpef, il Ponte sullo Stretto e aiuti per i mutui degli under 36 La Camera ha dato il via libera definitivo alla, in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato, con 200 voti favorevoli, 112 contrari e 3 astenuti. Tra le misure la nuova Irpef, il cuneo fiscale, il Ponte ......4 miliardi per il rinnovo contrattuale del personale del Servizio sanitario nazionale Il primo punto, citato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, commentando l'approvazione della, ...Via libera della Camera alla legge di bilancio. La manovra finanziaria da 28 miliardi del governo Meloni passa con 200 sì, 112 no e tre astenuti. “Un segnale positivo per una manovra importante, che m ...Le mamme lavoratrici, quelle che hanno da due figli in su, a partire da gennaio avranno un extra in busta paga. Tutti i contributi a carico dei lavoratori, pari al 9,19 per cento, saranno ...