(Di sabato 30 dicembre 2023) Undiche non dimenticherà. Un uomo di Bagnoregio, nell’Alta Tuscia, è statoall’ospedale di Terni perché mentrevanella serata della Vigilia hato anchecon cui il pesce è statoto. Di quell’uncino rimasto nell’anguilla nessuno si sarebbe accorto né nella fase di lavorazione né in quella di cottura, finendo nel piatto del malcapitato. L’uncino è rimasto all’interno dell’anguilla,ta con i “filaccioni”, nonostante la preparazione e la cottura. Insomma, nessuno in casa si è accorto delfino a che la portata non è stata servita, con tanto di principio di soffocamento. Da qui la corsa al nosocomio, dove l’uomo è stato ...

A far scattare l'allarme nel paesino dell'Alta Tuscia è statoamo da pesca rimasto all'interno dell'servita a tavola come secondo. L'uncino è rimasto all'interno dell', pescata ......si osserva più per abitudine che per religiosità la regola di... A Roma per esempio, la sera della vigilia sipasta e ... Comunissime anche l'e il capitone. Anche se dovremmo dire "il" ...