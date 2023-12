Mangia cibo in un mercatino di Natale e rischia la vita | choc per una 17enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023)delpreso a undie poi lotta tra lae la morte in terapia intensiva: questa la storia di una ragazza inglese di 17 anni, Antonia, che ha contratto un ceppo mortale di Escherichia coli. Come riportato da Birmingham Live, la giovane ha trascorso in ospedale ben due settimane. E durante il ricovero avrebbe subito diverse operazioni, tra cui la rimozione di una parte dell'intestino, proprio per via delle complicazioni legate all'infezione. A un certo punto laavrebbe avuto anche un collasso renale, che ha reso necessaria la dialisi. Antonia ha dovuto lottare contro la sindrome emolitico-uremica, derivante da questo ceppo di Escherichia Coli. Si tratta di una sindrome considerata rara dal Servizio Sanitario Nazionale. La si può contrarre ...